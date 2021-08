Voyages : zones rouges, petit point avant de partir (carte interactive)

Les destinations préférées des belges ne sont pas épargnées. Paris et le sud de la France en rouge, toute l’Espagne également. De son côté, l’Italie est plus nuancée. La Sicile et la Sardaigne sont considérées à risques, tandis qu’une grande partie de la Botte est en orange. La Vallée d'Aoste, le Piémont, les Abruzzes, la Molise, les Pouilles, la Basilicata, la Vénétie Trentin-Haut-Adige, font figure d’exception et sont en verts.

Chez nos voisins, la situation n’est guère meilleure. Le Luxembourg est en rouge. Les Pays-Bas, sont eux aussi entièrement considérés comme à risque.