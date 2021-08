Kaveh Rezaei quitte le FC Bruges et s’engage à OHL

L’attaquant brugeois Kaveh Rezaei évoluera avec le maillot d’OH Louvain cette saison, ont confirmé mercredi le FC Bruges sur Twitter et le club louvaniste sur son site internet.

L’attaquant a signé un contrat d’un an assorti d’une année supplémentaire en option.

Wim De Corte, le directeur technique d’OHL, se félicite de cette nouvelle recrue. « Avec Kaveh Rezaei, nous faisons appel à un attaquant qui a le sens du but. Kaveh connaît très bien la Jupiler Pro League et est impatient de rejouer et d’être important pour son équipe », a-t-il déclaré sur le site internet du club louvaniste.

Sur une voie de garage à Bruges, Kaveh Rezaei, prêté à Charleroi ces deux dernières saisons, cherchait un nouveau port d’attache.