L’opposante biélorusse Maria Kolesnikova: «La mascarade de «procès» va bientôt débuter»

On a voulu l’expulser. Mais la politicienne de l’opposition biélorusse Maria Kolesnikova a déchiré son passeport à la frontière et a été emprisonnée. Le « Welt am Sonntag » a réussi à lui faire parvenir des questions pendant sa détention à Minsk. Après plusieurs semaines, les réponses sont arrivées. Elles fournissent des informations rares.

Selon les organisations de défense des droits de l’homme, les geôles en Biélorussie comptent actuellement environ. 600 prisonniers politiques, dont beaucoup ont été torturés. L’un des prisonniers politiques les plus connus est la figure emblématique de l’opposition Maria Kolesnikova. Les questions lui ont été transmises par écrit voilà plus d’un mois. Il y a quelques jours, ses réponses sont parvenues au Welt am Sonntag. Entre-temps, le dirigeant Alexandre Loukachenko a finalement rompu ses relations avec l’UE et a, dans le même temps, durci le ton à l’égard des critiques de son propre pays, notamment des organisations non gouvernementales et des journalistes critiques.

Mme Kolesnikova, où vous trouvez-vous actuellement ?

Dans un établissement pénitentiaire de la rue Volodarsky à Minsk.