Que faire en cas de piqûre de guêpe ou d’abeille?

Le tableau des ordres d’insectes les regroupe sous le nom scientifique d’hyménoptères – autrement dit, des insectes dont la principale caractéristique est de posséder quatre ailes membraneuses transparentes. Pour nous, dans le langage courant, il s’agit simplement de guêpes, de frelons ou encore d’abeilles. Et surtout, de ces bestioles qui, bien malgré elles, viennent parfois nous embêter lors de nos repas et activités d’été. Plus que leur présence, c’est leurs piqûres que l’on redoute. Elles provoquent trois types de réactions, dont la plus fréquente est localisée. « Bien que la piqûre de guêpe ou d’abeille soit douloureuse, ses effets sont généralement très limités. On parle le plus fréquemment de rougeur locale, de gonflement ou encore d’un léger durcissement, mais ces réactions disparaissent après quelques heures. Attention cependant à la localisation de la piqûre : une piqûre dans la bouche, par exemple en avalant une guêpe entrée à l’intérieur d’une canette de boisson gazeuse, est dangereuse.