La médaillée d’or Nina Derwael accueillie par sa famille pour son retour en Belgique (photos)

La toute nouvelle championne olympique de gymnastique Nina Derwael (21 ans) est arrivée à l’aéroport de Zaventem mercredi à 10h43. Elle a remporté la médaille d’or aux barres asymétriques aux Jeux olympiques de Tokyo. « Je vais garder ma médaille près de moi, afin de ne surtout pas la perdre » a-t-elle déclaré.

Nina Derwael portait sa médaille autour du cou et a été accueillie par sa famille. Elle a sauté dans les bras de son amoureux, le footballeur Siemen Voet. Les délégations de la Fédération flamande de gymnastique et du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), dont le vice-président et candidat-président Jean-Michel Saive, lui ont remis des fleurs. En raison de la pandémie, personne d’autre n’était admis dans le hall des arrivées. La championne s’est ensuite adressée à la presse.