JO 2020: après l’élimination des Cats, Ann Wauters confirme la fin de sa carrière

Ann Wauters a confirmé la fin de sa carrière mardi à l’issue du quart de finale perdu par les Belgian Cats face au Japon (86-85) dans le tournoi olympique de basket féminin à Tokyo.

L’intérieure flandrienne, 40 ans, avait annoncé que les Jeux Olympiques constitueraient sa « dernière danse ». Elle a confirmé après la rencontre que son aventure dans le basket était terminée.

« Cela fait mal. Nous étions ici pour être dans le top 8, on l’a fait, mais on voulait aller plus loin. Cela fait très mal. C’est beaucoup d’émotions. Ici pour moi, ça s’arrête. J’aurais voulu que cela s’arrête d’une autre manière, mais l’aventure a été fantastique, surtout d’avoir encore pu participer aux Jeux Olympiques. J’en suis très reconnaissante », a commenté Ann Wauters après la rencontre.