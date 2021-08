Les Cats éliminées des JO 2020: «Une opportunité ratée», estime le coach Philip Mestdagh

Pour les Belgian Cats, les quarts de finale des Jeux olympiques se sont avérés infranchissables. Le Japon, pays hôte, s’est imposé de justesse à Saitama, au terme d’un thriller, 86-85.

Au coup de sifflet final, on s’est rendu compte que les basketteuses belges avaient raté une occasion unique de remporter une médaille olympique. Après le tirage au sort favorable en phase de groupes et un quart de finale contre le Japon (pas un top absolu comme les États-Unis), il y avait beaucoup d’espoir de voir les Cats en demi-finale.

« C’est définitivement une occasion manquée, c’est pourquoi nous sommes si déçus », a reconnu l’entraîneur national Philip Mestdagh. « Il faut d’abord se qualifier pour les Jeux olympiques. Ensuite, on commence par un exploit contre l’Australie et on termine le boulot contre Porto Rico. Nous avons laissé filer contre la Chine, c’est vrai, mais c’était peut-être encore mieux de rencontrer le Japon en quart de finale. »