Cuba: le régime mobilise ses alliés pour contrer la révolte populaire

Plus de trois semaines après les manifestations du 11 juillet, le gouvernement cubain multiplie les initiatives pour calmer la colère d’une population affamée et met à contribution ses alliés.

Je suis allée faire la queue pendant trois heures. J’avais obtenu un ticket pour avoir le droit d’acheter ce qu’il y aurait. Parfois, il n’y a rien. Je suis repartie avec la seule chose en vente, une bouteille de rhum que je revendrais 150 pesos (cinq euros) de plus que son prix », confie Nadieska, une Havanaise, avant d’ajouter : « Ojala (« avec un peu de chance », NDLR), des dons de nourriture vont venir du Mexique ».

Les autorités veulent contrer toute nouvelle révolte populaire. Ils jouent sur deux axes. D’une part, multiplier la présence policière et militaire dans l’île. D’autre part, nourrir des citoyens au ventre creux. Le régime communiste peut compter sur ses alliés pour nourrir sa population. La Russie a envoyé deux Antonov-124 avec 88 tonnes d’aide alimentaire et un million de masques pour lutter contre le covid. Un avion des forces armées boliviennes a atterri en fin de semaine avec 20 tonnes d’aide alimentaire et des seringues.