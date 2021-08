Le thermalisme ou l’âge d’or de Saint-Gervais

De nombreux spécialistes du tourisme considèrent que celui-ci est véritablement né au pays du Mont-Blanc et plus particulièrement à Chamonix qui va accéder à la reconnaissance internationale suite à la première ascension du Mont-Blanc en 1786. Dans le même temps, à l’ombre de l’autre versant, le petit village de Saint-Gervais vit paisiblement au rythme des alpages. Sa destinée va toutefois subir une radicale modification de trajectoire quand, en 1806, on découvre une eau de source jaillissant à plus de 30ºC au Fayet, l’un des hameaux de la commune. Un établissement thermal est construit, lequel va connaître une notoriété internationale. Dans les années 1860, les vertus médicinales de cette eau sont attestées par l’Académie de médecine. C’est à cette époque que le village est rebaptisé « Saint-Gervais-les-Bains ». De nombreux hôtels (dont plusieurs palaces destinés à accueillir les grands de ce monde venus en cure) et autres lieux d’hébergement poussent comme des champignons à proximité de l’établissement thermal.