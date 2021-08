La renaissance de Saint-Gervais-les-Bains

Moins connue, moins cossue et longtemps moins courue que ses très huppées voisines de Chamonix et Megève, la petite station alpine de Saint-Gervais-les-Bains récolte aujourd’hui les fruits d’une politique touristique aussi dynamique que diversifiée.

Après avoir connu un véritable âge d’or touristique du milieu du XIXe siècle jusqu’au dernier quart du XXe (lire ci-contre), Saint-Gervais-les-Bains a dû se résoudre à regarder ses encombrantes voisines de Chamonix et Megève drainer l’essentiel de l’afflux touristique au pays du Mont-Blanc. « Au point de nourrir un véritable complexe d’infériorité », précise Jean-Marc Peillex, l’inaltérable maire de Saint-Gervais depuis 2001. A l’aube des années 2000, les commerces périclitent et un sentiment de laisser-aller général gagne la ville. « C’est bien simple : Saint-Gervais était au bord de la tutelle », rembobine le maire. « Plutôt que de demander l’aide de l’Etat, on a décidé de reprendre les choses en main. Pour ce faire, on a d’abord augmenté les impôts de 15 % !