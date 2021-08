Nouveau coup dur pour le Real Madrid: Toni Kroos absent plusieurs semaines !

Après les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane cet été, le Real Madrid, qui n’a pour l’instan réalisé aucun transfert, vient de perdre un autre pilier de son effectif. L’Allemand Toni Kroos souffre d’une pubalgie et sera absent plusieurs semaines. Il pourrait manquer jusqu’à six mois de compétition.

Les Merengues n’ont pour l’instant enregistré que des retour de prêt dans le sens des arrivées. Mais plusieurs d’entre eux sont des joueurs indésirables et ont été placés sur la liste des transferts. Gareth Bale, Luka Jovic, Dani Ceballos ou encore Martin Odegaard n’entrent pas dans les plans du nouvel entraîneur de la maison blanche, Carlo Ancelotti.