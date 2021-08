JO 2020: Elaine Thompson-Herah poste une vidéo de son 200m et se fait bannir d’Instagram

Petite mésaventure sur les réseaux sociaux pour Elaine Thompson-Herah. La sprinteuse jamaïcaine a publié une vidéo de son 200m victorieux sur Instagram et son compte a été bloqué dans la foulée.

En effet, elle ne détenait pas les droits sur cette vidéo de Jeux olympiques et son compte a donc été temporairement suspendu pour deux jours. « J’ai été bloqué sur Instagram après avoir posté la vidéo de ma course aux JO alors que je n’avais pas les droits. On se voit dans deux jours », a-t-elle écrit sur Twitter.