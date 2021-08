Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine, sur une superbe ferme-château hesbignonne.

Cette propriété du XVIIIe siècle est située à Faimes, au cœur d’un vaste parc et d’un cadre privilégié. Elle se compose essentiellement d’un grand château-ferme bien entretenu, avec une habitation principale remarquablement rénovée il y a peu. Celle-ci a néanmoins conservé de nombreux éléments d’époque et possède beaucoup de caractère. La propriété se compose aussi de plusieurs ailes et annexes aménageables, ce qui permet d’envisager diverses utilisations.

