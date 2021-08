«Où est ma médaille?»

Pour cette interview croisée entre les deux Argentins « de Belgique », Facundo Callioni et Manu Brunet, ainsi que Gauthier Boccard et Vincent Vanasch, nous avions demandé à nos interlocuteurs de prendre leur médaille olympique avec eux.

« Pas de problème, elle trône dans le salon, bien en vue », nous ont répondu « Gauth » et « Facu ». « Ciel !, je viens de déménager et je ne sais plus où elle est ! », s’est exclamé Vincent Vanasch, avant que son épouse ne remette la main dessus.