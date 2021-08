Du changement en Pro League: le mercato d’été prolongé à partir de la saison 2022-2023, la règle du but à l’extérieur abolie

Le mercato d’été sera prolongé jusqu’au 6 septembre à partir de la saison 2022-2023, a annoncé mercredi la Pro League, qui a tenu sa première réunion de la saison.

Le marché des transferts se clôture traditionnellement le 31 août, mais plusieurs pays ont retardé la date de clôture du mercato d’été. Ce sera aussi le cas de la Belgique à partir de la saison 2022-2023. Le mercato se déroulera alors du 15 juin au 6 septembre.

Par ailleurs, le conseil d’administration de la Pro League a également décidé de se conformer à la décision de l’UEFA d’abolir la règle du but à l’extérieur pour les rencontres aller et retour à partir de cette saison. « Cela concerne notamment les demi-finales de la Croky Cup et les matchs de barrage de la Jupiler Pro League », précise la Pro League.