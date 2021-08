Un supporter de l’Inter accroche un écriteau au siège social du club:«Pas touche à Lukaku»

Après avoir essuyé le refus de plusieurs joueurs, dont Robert Lewandowski ou encore Erling Haaland, le club londonien est toujours à la recherche d’un attaquant de pointe de classe mondiale. Les Blues ont d’abord proposé une offre de 100 millions d’euros, refusée par l’Inter Milan. Ils sont ensuite revenus à la charge avec une proposition de 130 millions d’euros sur la table.

Dans ce contexte, un supporter du club milanais a décidé de manifester son opposition au départ de Lukaku en accrochant un écriteau au siège social du club. On peut notamment y lire : « Pas touche à Lukaku » Le tifoso a ensuite déclaré que si l’attaquant s’en allait, « la révolution doit éclater » et « on devrait changer toute l’équipe .»