Les Red Lions ont rendez-vous à midi avec leur histoire

Ce jeudi midi à Tokyo, les Red Lions partiront à la conquête de l’or olympique qui leur a glissé entre les doigts à Rio. Face à l’Australie, les champions du monde auront à cœur d’offrir le plus beau des trophées à Shane McLeod, qui les aura guidés vers tous les succès.

Voilà, nous y sommes. Mille huit cent treize jours qu’ils attendent ça, qu’ils ne parlent que de ça, qu’ils en rêvent ou en palpitent. Presque 5 ans, à deux semaines près, qu’ils en ont fait leur quotidien, le moteur de leurs émotions, la justification de tous leurs sacrifices, de ces heures passées à suer sang et eau, à soulever de la fonte, à courir le monde, à s’éloigner de leur famille pour continuer à en bâtir une autre, celle des Red Lions, celle qui les unit au nom du sport qui les passionne depuis tout petit : ce hockey qui est entré dans leur vie au point qu’ils la lui consacrent. Et qu’ils inspirent des dizaines de milliers d’autres gamines et gamins, fascinés par leur aventure lancée aux yeux du grand public à Pékin, en 2008, mais bien avant ça déjà.