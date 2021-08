A l’instant où la défaite aux Jeux de Rio est devenue une évidence, les Red Lions se sont promis de chercher l’or olympique à Tokyo. Près de 5 ans plus tard, et à quelques heures de ce « rendez-vous historique », « Le Soir » a remué ce vieux souvenir avec quatre des acteurs de la finale brésilienne.

Par Laurent Toussaint et Thierry Wilmotte

Rio de Janeiro, 18 août 2016, 17 heures. Le Centre de hockey de Deodoro est chauffé à blanc par une foule majoritairement bardée du maillot ligné de blanc et de bleu au moment du coup d’envoi de la finale olympique mettant aux prises l’Argentine et la Belgique. Quelques minutes auparavant, le capitaine John-John Dohmen a exhorté les Red Lions réunis autour de lui : « Les gars, qu’est-ce que vous voulez ? Qu’on parle de nous un an, ou pour toute la vie ? »