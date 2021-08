Vincent Kompany: «Il ne faut pas comparer Joshua Zirkzee à Lukas Nmecha»

Anderlecht en Europe, ce fut un fameux pléonasme durant de longues années et décennies. Pourtant, les Mauves ont dû ronger leur frein ces deux dernières saisons en repartant quasiment de zéro et en étant contraints de regarder à distance les autres grandes escadrilles nationales lutter sur le front continental. Cette campagne 2021-2022 marque ainsi le retour du plus grand club du Royaume sur l’estrade européenne. Pas encore la plus clinquante, mais bien… la nouvelle Conférence League. Les dirigeants bruxellois, qui entendent permettre au RSCA de retrouver sa gloire d’antan, espèrent qu’il s’agit d’une pierre supplémentaire dans la réussite du « process ». Si les Mauves s’avancent favoris face aux Albanais de Laçi, ils ne veulent surtout pas prendre leurs adversaires à la légère. Vincent Kompany en tête de gondole, naturellement.