Avec Sydney McLaughlin, le 400 m haies continue de faire sa révolution

Il y avait eu « la meilleure course de l’histoire », mardi, avec le 400 m haies hommes, bouclé par le Norvégien Karsten Warholm avec un record du monde stratosphérique de 45.94 devant l’Américain Rai Benjamin (46.17) et le Brésilien Alison Dos Santos (46.72). Et ce mercredi, on a vu sa copie conforme, version féminine. Un tour de piste, dix haies et au bout du compte, l’Américaine Sydney McLaughlin, 21 ans (et 22 le 7 août !) qui pulvérise son propre record du monde de 44 centièmes pour le faire passer à 51.46 devant sa compatriote Dalila Muhammad, tenante du titre et championne du monde (51.48), et la Néerlandaise Femke Bol, qui s’est offert le record d’Europe en 52.03. Trois chronos qui auraient toujours permis de décrocher le titre olympique jusqu’ici.