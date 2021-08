En Luxembourg, les musées se livrent et se découvrent

Des musées connus, mais qui mériteraient plus de visiteurs encore, comme le Musée Archéologique basé à Arlon, le Piconrue Musée de la Grande Ardenne à Bastogne, le Musée Gaumais à Virton ou le Famenne & Art Museum à Marche, et plus récemment, le très intéressant et accessible Mudia de Redu, qui allie beauté picturale et nouveautés technologiques, mais aussi beaucoup d’autres qui sont nés d’initiatives privées.

Paul Mathieu, un des académiciens, explique à ce titre que « parmi les institutions garantes de la conservation, de l’étude et de la valorisation de notre patrimoine, les musées jouent un rôle déterminant et bien plus diversifié qu’on ne pourrait le croire. Il ne s’agit pas, en effet, d’exposer des peintures, des sculptures, des objets ou des artefacts, il faut amener le public à s’en approcher et à se les approprier. De ce fait, à côté d’une mission patrimoniale, on trouve toujours aussi une mission didactique. »