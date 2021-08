DEME réceptionne "Spartacus", la drague suceuse à désagrégateur la plus puissante au monde

La société belge de dragage DEME a réceptionné "Spartacus", sa nouvelle drague suceuse à désagrégateur, "la plus puissante et la plus innovante au monde", avec une puissance installée totale de 44.180 kW, assure mercredi l'entreprise dans un communiqué. Elle est aussi la première capable de fonctionner au gaz naturel liquéfié (GNL).