Afghanistan: l’UE se prépare prudemment à la perspective de flux migratoires importants

Le départ des Américains d’Afghanistan et la recrudescence des violences causées par les talibans pourraient mener à une pression migratoire vers l’UE, qui s’y prépare sans spéculer.

C’est un été agité sur le plan migratoire pour les Européens. Après la tentative biélorusse de déstabiliser ses voisins en ouvrant grand les frontières vers la Lituanie, peu habituée à ce genre de flux, les craintes grandissent que le départ des Américains d’Afghanistan et les violences dans le pays causées par les talibans ne ramènent l’Europe à la crise migratoire de 2015 provoquée par la guerre en Syrie. Selon les chiffres du New York Times, depuis mai, 330.000 Afghans ont été déplacés et quelque 30.000 personnes quitteraient le pays chaque semaine.