Afghanistan: l’inexorable avancée des talibans

Alors que les talibans multiplient les conquêtes et ne cessent d’élargir leur territoire, leur retour au pouvoir semble de plus en plus inéluctable. Les talibans ont-ils changé ? Le pays risque-t-il de redevenir une base pour des organisations djihadistes ?

L’avancée des talibans est implacable. Depuis le mois de mai, ils ont lancé une offensive ciblant en priorité les provinces reculées et les postes frontières d’Afghanistan. Leur étau se resserre désormais autour des grandes villes, les fiefs des forces gouvernementales, à la faveur du retrait bientôt achevé des forces militaires américaines et de l’Otan, après vingt ans de présence dans le bourbier afghan. Outre Lashkar Gah, Kandahar et Hérat – deuxième et troisième villes du pays – sont depuis quelques jours sous la menace directe des talibans. Kaboul n’est plus épargnée : la capitale afghane a été secouée mardi soir par au moins deux fortes explosions, suivies de tirs nourris. Quatre personnes sont mortes, une vingtaine ont été blessées. Un véhicule piégé a explosé devant le domicile du ministre afghan de la Défense avant que des assaillants à pied affrontent les forces de sécurité. Mercredi, les talibans revendiquaient l’attentat.