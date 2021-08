Comment les parkings publics se cherchent une place dans la mobilité de demain

Des camions qui rentrent, des vélos cargo qui ressortent. Depuis quelques mois, le parking Royal, à quelques pas de la gare centrale, est devenu une escale quotidienne pour des dizaines de colis venant de grandes chaînes ou d’enseignes alimentaires et destinés à être livrés dans le voisinage. Un ballet orchestré par la toute jeune entreprise Urbeez, spécialisée dans la logistique urbaine du « dernier kilomètre ». Celle-ci occupe sept places de stationnement au rez-de-chaussée du parking. Un espace de 50m2 délimité par des grilles recouvertes du logo de la start-up, qui sert à la fois d’atelier de réparation de vélos électriques, de lieu d’entreposage des deux-roues, d’espace de chargement des batteries et de plateforme logistique donc. « Pour nous, c’est idéal d’être ici. Nous sommes en plein cœur de ville, le parking est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, il est équipé en sécurité, en lumière, nous ne devons pas payer de factures, ni d’assurance. Nous, on met des grilles et on fait les opérations.