Au même stade que son prédécesseur Philippe Montanier, Mbaye Leye possède un meilleur bilan à la tête du Standard

Sans surprise, le Sénégalais possède un meilleur bilan avec donc 13 victoires obtenues contre 10 pour le Français sur ce total. Si tous ces matches rapportaient des points, Mbaye Leye en aurait 44 et donc six de plus de l’actuel coach de Toulouse (38). L’autre grande différence entre le Standard de fin 2020 et celui de 2021, c’est le nombre de buts marqués et encaissés : avec Leye, le club liégeois a inscrit 54 buts contre 36 lorsque Montanier était en place. Par contre, le Standard, beaucoup plus prudent dans le jeu, encaissait beaucoup moins à cette époque (37 buts encaissés contre 46 avec Leye).

Des chiffres éloquents pour le T1 du Standard qui, bien qu’il n’ait pas atteint les Playoffs 1, remporté les Playoffs 2 ou la Coupe de Belgique, voulait que son équipe renoue avec son ADN en jouant de manière beaucoup plus offensive.