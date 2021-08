L’Union Saint-Gilloise a récolté 4.600 euros pour les victimes des intempéries grâce à la vente aux enchères de maillots du derby

L’Union Saint-Gilloise et ses supporters ont collecté 4.600 euros en faveur des victimes des inondations grâce à la vente aux enchères des maillots après la victoire 1-3 dans le derby contre Anderlecht lors de la journée d’ouverture du championnat de Belgique de football.

Après ce glorieux succès, les Unionistes ont signé leurs maillots, qui ont été vendus aux enchères via la plateforme MatchWornShirts. Quinze maillots et les gants d’Anthony Moris ont été vendus pour un total de 4.600 euros. Les deux objets du gardien luxembourgeois ont généré 528 euros, mais c’est le maillot de Dante Vanzeir qui a rapporté le plus (414 euros).