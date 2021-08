Majorité wallonne: le MR «pour» une commission d’enquête, PS et Ecolo «pas fermés»

Les partis composant la majorité wallonne ne se manifestent pas comme un seul homme, mais, soyons justes, on y est presque. L’idée de voir advenir une commission d’enquête gagne dans les rangs. Le MR est la locomotive. Le chef de groupe au parlement wallon, Jean-Paul Wahl, avait d’emblée, dans le feu des événements, marqué son accord. Georges-Louis Bouchez, président du parti, nous confirme : « Soyons clairs, on n’y va pas dans l’esprit de couper des têtes, non, c’est là un devoir de transparence, avec la conviction qu’il faut préparer l’avenir en tirant les leçons de ce que nous vivons. A mon sens, une commission d’enquête sera la mieux à même de répondre aux questions qui se posent : sur les événements des 13, 14 et 15 juillet ; sur la réactivité générale et la coordination des secours, les opérations d’évacuation ; sur la gestion des cours d’eau, des égouts, des barrages, etc. On n’oublie pas les éventuelles responsabilités politiques directes au passage ».