Le rendez-vous manqué des cavaliers belges

Leur épreuve qualificative avait été tellement parfaite mardi qu’elle avait fait naître de réels espoirs de médaille. Leur participation 24 heures plus tard à la finale du concours individuel de saut d’obstacles aura en revanche débouché sur une grande déception collective. Elle aura permis de percevoir un peu mieux l’importance de la relation entre le cavalier et son cheval quand on vise la performance dans un concours d’un tel niveau. « Chaque détail compte », confirme Grégory Wathelet (Nevados S), finalement le mieux classé des trois Belges, avec une honorable 9e place, pour une 14e à Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus), et une élimination pour Niels Bruynseels (Delux van T&L), confronté à un cheval devenu récalcitrant après avoir perdu un fer peu avant sa montée en piste, et qui pourrait même le priver du concours par équipe programmé vendredi et samedi, alors qu’il a enduré une blessure à un sabot.