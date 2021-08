Dans l’opposition wallonne, PTB et CDH à fond pour une commission d’enquête

La députée wallone Alice Bernard (PTB) et le chef de humaniste au parlement wallon, François Desquesnes. - D.R.

Par M.Bmé et D.Ci

Très présent (avec d’autres) « sur le terrain » aux côtés des victimes des communes sinistrées, le PTB fera aussi entendre sa voix dans les travées parlementaires dès la fin des vacances. Pour le premier parti d’opposition au sud du pays, il n’y a pas à « tergiverser » : une commission d’enquête est « indispensable » : « Il y a quand même eu 42 morts et des milliers de maisons endommagées », insiste la députée marxiste Alice Bernard. « Les habitants ne comprennent toujours pas comment autant d’eau a pu arriver pendant la nuit et pourquoi on n’a pas évacué. Même les experts interrogés par Le Soir disent que les données sont trop parcellaires ».