Noor Vidts, une entrée en matière fracassante

On avait découvert Noor Vidts en mars dernier lors de l’Euro en salle de Torun, où elle avait terminé sur la deuxième marche du podium du pentathlon, juste derrière Nafi Thiam.

Cette fois, à 25 ans, l’athlète de Vilvorde a fait beaucoup mieux encore lors de la première journée de l’heptathlon en se hissant à la deuxième place après avoir largement amélioré trois records personnels sur quatre, sur 100 m haies (13.17), au poids (14,33 m) et sur 200 m (23.70). L’hepta presque parfait à ce moment de la compétition et qui ressemblait furieusement à celui de Thiam aux Jeux de Rio.

Bio-ingénieur de formation, Vidts a grandi côte à côte avec Hanne Maudens, avec laquelle on la confondait régulièrement. Jusqu’à ce que cette dernière quitte les épreuves combinées et se dirige vers le 400 m dans le but d’intégrer les Cheetahs. Vidts, coachée par Fernando Oliva, est alors sortie de sa coquille, même si elle reste d’une grande timidité.