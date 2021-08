Son but avait fait le buzz il y a quatre ans

Les supporters les plus assidus se souviendront peut-être aussi d’un but qui avait fait le buzz, en août 2017. Le jeune Tchachoua s’était alors permis un joli solo entre les défenseurs ponctué d’une superbe frappe enroulée dans la lucarne, dont s’était emparé Téléfoot : « Arrêtez tout ! Jackson des U16 du Royal Sporting Charleroi nous régale avec ce slalom et cette finition ! Une pensée pour les défenseurs qui devront l’affronter », pouvait-on lire en légende de la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux.

Un but dont se souvient l’intéressé. « C’était une action individuelle contre Malines, ça fait toujours plaisir ce genre de but. J’ai revu plusieurs fois cette vidéo mais ça fait partie du passé, j’essaie de regarder vers l’avant aujourd’hui. Maintenant, je découvre le monde des adultes et je m’efforce de m’y adapter… sans objectif précis à titre individuel, sinon celui de me donner à 100 % à chaque opportunité que j’ai de le faire. »