SC Charleroi: Tchatchoua, une chance à saisir

Fin juin, Jackson Tchatchoua signait son tout premier contrat pro en faveur du Sporting de Charleroi alors qu’il venait tout juste de fêter ses 20 ans. Un contrat de deux saisons accompagné d’une option pour deux de plus. Signe que le club compte sur lui mais le garçon veut montrer qu’il n’est pas là que pour faire le nombre, lui qui a d’ailleurs pris part aux deux premières rencontres de championnat, dont une bonne vingtaine de minutes ce samedi contre Saint-Trond. « J’ai disputé mes premières minutes au Mambourg et je suis donc très content. J’ai surtout essayé de prendre un maximum de plaisir dans ce match-ci et j’espère que ça va continuer de la sorte. »