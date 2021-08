Au fédéral, une commission se penchera sur les missions de la Protection civile, l’engagement de l’armée

A l’échelon fédéral, l’on procédera à un réexamen des faits des 14 et 15 juillet derniers, notamment pour ce qui concerne la mobilisation des forces de protection civile et de l’armée. Les ministres de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), et de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), sont directement concernées. - D.R.

A l’échelon fédéral aussi, l’on procédera à un réexamen des faits, notamment pour ce qui concerne la mobilisation des forces de protection civile et de l’armée. Les ministres de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), et de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), sont directement concernées. D’emblée, en juillet, N-VA et Vlaams Belang, dans l’opposition, avaient appelé à instaurer une commission d’enquête parlementaire, pour la rentrée en septembre. Même chose côté PTB-PVDA. Auprès des nationalistes flamands, on maintient, précisant cependant qu’il ne faut pas se précipiter, alors que, nous explique-t-on, les responsables politiques de tous ordres, à commencer par les élus communaux, sont « sur le terrain », à la tâche, « et c’est la priorité ». Après viendra le temps de l’investigation.