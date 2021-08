Après la publication de notre grande enquête sur les inondations historiques de ce mercredi, nous avons sondé une série de responsables, tous favorables à un réexamen des faits qui ont eu lieu les 14 et 15 juillet derniers, car comme beaucoup s’accordent à le dire, « il faut tirer les leçons pour l’avenir »...

Les avis divergent sur la manière de faire la lumière sur les faits des 14 et 15 juillet derniers. - Pierre-Yves Thienpont.

Réaction des autorités, évacuation des sinistrés, gestion des secours et des barrages… Alors que, sur le terrain, la mobilisation se poursuit, et que la reconstruction est la priorité, les inondations exceptionnelles restent une zone d’ombre à certains égards, en plus d’une tragédie. Le Soir a interrogé une série de responsables politiques, tous sont favorables à un réexamen des faits. Reste encore à savoir comment faire la lumière sur ceux-ci.