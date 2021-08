Les Etats-Unis quittent l’Afghanistan sur un bilan désastreux

Les sages au Moyen-Orient disent depuis toujours que l’Afghanistan est un pays qui ne se conquiert pas. Où les populations, fières et indomptables, finissent toujours par éjecter les intrus. Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux (dont la Belgique) l’ont pourtant envahi en 2001 après les attentats de New York et de Washington. Il leur fallait écraser le sanctuaire du groupe terroriste Al-Qaïda abrité par le régime local, les talibans, un mouvement islamique ultra-rigoriste. Vingt ans plus tard, les Américains quittent l’Afghanistan tête basse. Le dernier soldat sera parti le 31 août, a annoncé le président, Joe Biden. Et ces mêmes talibans risquent fort de reprendre le contrôle du pays.