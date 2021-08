184 équipes, 10 millions d’euros pour le vainqueur: tout savoir sur la Conference League

Ne l’appelez pas « CL » car on pourrait confondre avec la Champions League. Encore qu’il soit assez difficile de se tromper… On en restera donc à Conference League. Késako ?

1 Plus proche de la Coupe des villes de foires que de l’Intertoto…

On est très loin de la défunte Intertoto. Tout de même ! La Conference League rappelle plutôt la Coupe des villes de foires (1955-1971), qui rassemblait au départ des équipes de villes abritant une foire commerciale avant d’être rapidement réservée aux équipes les mieux classées n’ayant gagné ni leur championnat ni leur coupe nationale. Cette CVF, qui serait rebaptisée Coupe de l’UEFA en 1971 et Europa League en 2009, avait vu Anderlecht disputer la première finale européenne de l’histoire du football belge, en 1970, contre Arsenal, et la perdre de peu (3-1 pour les Mauves à l’aller, 3-0 pour les Gunners au retour).

2 Un espoir de briller pour les petits et moyens pays, comme la Belgique !