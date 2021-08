JO 2020: l’Américain Connor Fields a quitté l’hôpital après sa lourde chute en BMX

L’Américain Connor Fields a pu quitter jeudi l’hôpital, où il avait été admis pour une hémorragie cérébrale à la suite d’une lourde chute durant la course olympique de BMX le 30 juillet.

Fields est « sur la voie du rétablissement », a déclaré jeudi US Cycling, la fédération américaine de cyclisme. « Il va maintenant rentrer chez lui dans le Nevada pour retrouver famille et amis et débuter sa rééducation. »

L’Américain de 25 ans, champion olympique 2016 de BMX course, a chuté dans un virage et a été percuté par d’autres concurrents. « Je suis de retour. Je ne peux rester que 5 à 10 minutes de bout mais nous travaillons », a-t-il déclaré.