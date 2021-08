JO 2020: Roger Lespagnard testé positif puis négatif au Covid

L’entraîneur de Nafi Thiam qui avait subi un test positif au covid à Tokyo, n’a pu coacher son athlète à la longueur et au javelot, ce jeudi. Un nouveau test PCR, lui, s’est avéré négatif et il a repris ses activités.

« La bête est de retour ! » C’est par ces mots que Roger Lespagnard, 74 ans, a accueilli le résultat négatif du test PCR qu’il a subi ce jeudi matin au stade Olympique après avoir initialement été contrôlé positif au covid.

L’entraîneur de Nafi Thiam, encore présent dans les tribunes mercredi pour coacher son athlète, avait été écarté, ce matin, en arrivant au stade.

« Quand je suis arrivé au terrain d’entraînement, on m’a dit qu’un de mes tests salivaires quotidiens s’était avéré positif », dit le Liégeois. « J’ai gentiment été écarté du groupe des autres entraîneurs et des athlètes et un médecin de l’organisation est venu me faire passer un test PCR. J’en ai reçu le résultat vers 14 h : il est négatif. Je serai là pour le 800 m de Nafi, ce soir. »

L’entraîneur de Thiam avait déjà contracté le covid en novembre en Belgique. Le staff médical du COIB s’était employé à le démontrer auprès des autorités.