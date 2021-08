Asile et migration: l’Italie plaide à nouveau pour une redistribution des migrants au sein de l’Union européenne

Mercredi, le ministère de l’Intérieur a enregistré plus de 30.200 migrants atteignant l’Italie par bateau en tout cette année. L’année passée à la même époque il s’agissait de 14.800 arrivées.

L’Italie a une nouvelle fois appelé à une redistribution des migrants parmi les autres membres de l’UE.

La ministre de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, s’est entretenue avec la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson mercredi, selon le ministère. Au cours de la conversation, elle a décrit la situation en Italie et évoqué la possibilité d’organiser une réunion spéciale des ministres de l’Intérieur européens à ce sujet.

Depuis des semaines, des centaines de personnes sont arrivées sur l’île italienne de Lampedusa quotidiennement. Les migrants quittent les côtes tunisiennes ou libyennes et tente de rejoindre l’Europe via la Méditerranée. Leur destination est généralement l’Italie. Mercredi, le ministère de l’Intérieur a enregistré plus de 30.200 migrants atteignant l’Italie par bateau en tout cette année. L’année passée à la même époque il s’agissait de 14.800 arrivées.