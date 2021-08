Lufthansa: perte nette divisée par deux au 2T, à 756 millions d'euros

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa a divisé par deux sa perte nette au deuxième trimestre alors qu'il prévoit pour les trois prochains mois une hausse du trafic à 50% du niveau d'avant-crise et des opérations rentables pour la première fois depuis mars dernier.

Entre avril et juin, l'entreprise a affiché un résultat net de -756 millions d'euros contre -1,5 milliard sur cette période l'année dernière, profitant d'une "reprise claire du marché et d'une hausse des réservations et du nombre de passagers" conséquence "d'assouplissements dans les restrictions de voyage", selon un communiqué.