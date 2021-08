Siemens: bénéfice net au 3T multiplié par trois, à 1,5 md EUR, objectif annuel relevé

Siemens a fait état jeudi d'un triplement de son bénéfice net au troisième trimestre 2020/2021, l'autorisant à relever de nouveau ses prévisions pour l'exercice en cours, grâce à la reprise économique mondiale et une maîtrise des pénuries de composants.

D'avril à juin, le géant industriel allemand a enregistré un bénéfice net de 1,5 milliard d'euros, comparé à 535 millions il y a un an. Il vise désormais un bénéfice net annuel entre 6,1 et 6,4 milliards d'euros, contre une fourchette entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros auparavant.