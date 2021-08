Le fisc belge veut récupérer 45 millions à New York en lien avec le scandale CumEx (PRESS)

Ce scandale tourne autour de remboursements indus d'impôts, réclamés aux États (la Belgique mais aussi l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, la Finlande, la Pologne, la République tchèque ainsi que la Norvège et la Suisse ont été touchés) par des fraudeurs qui prétendaient avoir payé un impôt sur les dividendes d'actions appartenant à des investisseurs étrangers. La rapidité avec laquelle l'achat et la revente de ces actions étaient effectués et le manque de communication entre les autorités ont rendu difficile l'identification des propriétaires réels des actions par les administrations fiscales. Les fraudeurs présentaient ensuite une preuve fictive d'un paiement d'impôt effectué ailleurs et exigeaient un remboursement.

Un consortium de médias, dont De Tijd fait partie, a dévoilé l'affaire en 2018, chiffrant à 55,2 milliards d'euros les pertes engendrées par 11 pays européens, notamment.