L’agenda des Livres du Soir

Jonathan Coe est au festival Littérature et Passion en Haute Provence à Banon du lundi 9 au samedi 14. Concert jazz de Joëlle Léandre le lundi 9, concert lecture avec Stefan Hertmans le jeudi 12, sieste littéraire avec des textes de Céline Curiol le vendredi 13, « Littérature passion » avec Maylis de Kerangal, Vinciane Despret et Céline Curiol le vendredi 13 aussi, rencontre avec Jonathan Coe, puis avec Laure Adler, Jonathan Coe et Stefan Hertmans le samedi 14.

Infos : lebleuet.fr/

Bernard Gheur, l’auteur de Les orphelins de François (Weyrich) et les Littérantes vous proposent une promenade littéraire à Spa. Rendez-vous le samedi 7 à 14 h au domaine de Bérinzenne.

Rés : guy.delhasse@skynet.be