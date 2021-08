JO 2020: Manon de Roey grimpe à la 11e place après le 2e tour au tournoi féminin de golf

Manon de Roey se classe 11e du tournoi féminin de golf aux Jeux Olympiques de Tokyo après le deuxième tour jeudi. L’Anversoise a signé un deuxième tour en 67 coups, 4 sous le par, sur le Country Club de Kasumigaseki.

De Roey, 29 ans, a inscrit deux bogeys aux quatrième et neuvième trous et six birdies, dont quatre de suite entre les 13e et 16e trous. Elle a réalisé ses deux autres birdies aux sixième et dix-huitième trou. Une performance qui lui fait gagner douze places au classement. Avec un total de 138 coups, elle partage la 11e place avec douze autres joueuses.

L’Anversoise compte neuf coups de retard sur Nelly Korda, N.1 mondiale, qui occupe la tête avec 129 coups après un 2e tour conclu en 62 coups, 9 sous le par. L’Américaine possède quatre coups d’avance sur trois joueuses qui se partagent la 2e place : les Danoises Nanna Koerstz Madsen et Emily Pedersen et l’Indienne Aditi Ashok.