«Auprès de mon arbre…» (air connu)

« Un été avec Albert », c’est le dernier roman de Marie Pavlenko. Et Albert, c’est le chêne qui en impose dans le jardin de Mamie, où Soledad passe ses vacances. Lisez le premier chapitre.

Des vacances entre journées ensoleillées et nuits terrifiantes. © Astrid di Crollalanza. - Astrid di Crollalanza.

Soledad vient de finir son bac. Et ses parents viennent de divorcer. Sa mère a filé en Sicile avec son nouvel amoureux et son père subit une déprime, il a besoin de se retrouver seul. Pour les vacances, c’est un peu raté. Soledad se retrouve chez Mamie, la mère de son père, qui vit dans un village, dans les Pyrénées. Papi, le mari de Mamie, vient de mourir, alors la jeune fille se résigne à passer ses vacances avec sa veuve de mère-grand. Seule dans cette maison très isolée. Enfin, pas vraiment : il y a Mamie, bien sûr, et puis Doméné, l’ami, qui, lui aussi, vit seul mais avec son chien, une petite saucisse nommée Rosalie.

« Dis, tu flippes pas, dans cette grande maison, la nuit ? » C’est Soledad qui pose la question.

« Non, je n’ai pas peur, sourit Mamie. Albert veille sur moi.

« Albert ? C’est qui ça, Albert ?