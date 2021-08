Le mois de juillet a été particulièrement chaud en Europe

Selon Copernicus, juillet 2021 est devenu le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, à égalité avec juillet 2020.

Le temps pluvieux observé en Belgique durant le mois de juillet a quelque peu occulté une tout autre réalité à l’échelle européenne : il fut le deuxième mois de juillet le plus chaud observé en Europe depuis 1991, a indiqué jeudi le programme européen Copernicus sur le changement climatique (C3S).

Selon Copernicus, juillet 2021 est devenu le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, à égalité avec juillet 2020, moins de 0,1 ºC de moins que juillet 2019 et juillet 2016. Il a été le deuxième le plus chaud jamais enregistré en Europe, où des vagues de chaleur se sont produites de la Baltique à la Méditerranée orientale.