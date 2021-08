Véronique Bergen milkshake les siècles pour la belle Hélène

Lire du Véronique Bergen est à la fois réjouissant et déroutant. Réjouissant parce qu’elle triture les mots et qu’elle les mitraille façon kalachnikov.

Genre : « Je le cornetto avec une telle ardeur qu’il chantilly mes ailes de papillon. Je lolita à la folie, clavecin bien tempéré, rodéo hellénique d’une ballad of sexual dependency. » Parce qu’elle offre des images colorées, fortes, inédites dans une langue drue, puissante. Parce qu’elle bouscule complètement la narration et la mise en scène et qu’elle met le « je » à toutes les sauces.

Mais déroutant aussi, parce que l’autrice ne raconte pas une histoire de façon chronologique simple, parce que la narration passe d’Hélène elle-même à sa sœur Clytemnestre, à son mari Ménélas, à son amant Pâris, à sa fille Hermione, et à Electre son ennemie jurée. Ce n’est plus un livre qu’on lit avec cet Icône H., c’est un labyrinthe dans lequel on s’égare tout le temps. Et qui est peut-être la formule idoine car Hélène elle-même est un mystère qui ne se dévoile pas aisément.