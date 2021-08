JO 2020: les Red Lions champions olympiques en battant l’Australie aux shoot-outs

Les Red Lions, l'équipe nationale de hockey, ont ajouté le titre olympique qui leur manquait encore à leur palmarès en remportant la finale des Jeux Olympiques de Tokyo contre l'Australie jeudi. Après un score de 1-1 après le temps réglementaire, les Lions se sont imposés aux shoot-outs (1-1, 3-2).

La Belgique rentrait bien dans son match et s'offrait une première occasion après deux minutes mais Antoine Kina était trop court pour pousser la balle dans le but (2e). Les deux équipes mettaient beaucoup d'intensité dans la rencontre mais le premier quart-temps se terminait logiquement sur un score nul et vierge.