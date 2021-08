Rihanna la milliardaire

Ses plus de cent millions d’abonnés Instagram (sur plusieurs comptes officiels) savent que Robyn Rihanna Fenty, 33 ans, va bien. Très bien même puisqu’elle vient d’entrer dans le cercle très sélect des musiciennes les plus riches de la planète. À la barbe de Beyoncé, Lady Gaga ou Madonna. Chanteuse, vraiment ? Oui, bien sûr, depuis qu’elle a publié en 2005 son premier album, Music Of The Sun, jusqu’à son huitième et dernier, Anti, paru en 2016. Un disque suivi cette année-là d’une belle tournée mondiale de 75 dates dont la dernière le 27 novembre à Abou Dhabi.